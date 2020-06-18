СК призвал продлить арест рядовому Шамсутдинову

https://static.news.ru/photo/df02d0ec-b168-11ea-9016-fa163e074e61_660.jpg Рамиль Шамсутдинов Фото: chp45/vk.com

Военный суд получил ходатайство следствия о продлении ареста рядовому срочной службы Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восемь сослуживцев под Читой в прошлом октябре.

По словам адвоката Равиля Тугушева, следователи призвали пролонгировать арест на три месяца.

На завтра назначено продление стражи, — отметил Тугушев в комментарии РИА Новости.

Защитник добавил, что расследование близится к завершению.

Как писал NEWS.ru, Шамсутдинов расстрелял сослуживцев при сдаче караула в закрытом посёлке Горный. По версии защиты, инцидент стал реакцией срочника на психологическое и физическое насилие, которому он подвергся в отдалённой воинской части. Минобороны опровергло дедовщину, но признало, что у солдата был личный конфликт с одним из офицеров в карауле.

История Шамсутдинова спровоцировала общественное обсуждение проблемы насилия в российской армии. Петиция в защиту солдата набрала десятки тысяч подписей.

Психологическая экспертиза признала Шамсутдинова вменяемым, но защита не согласилась с выводами специалистов института имени Сербского.