СК предъявил заочные обвинения четверым полковникам ВСУ СК заочно обвинил четверых полковников ВСУ в массовых убийствах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ предъявил заочные обвинения четверым полковникам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые командуют различными частями и соединениями, сообщили ТАСС в Хамовническом суде Москвы. Там уточнили, что всем троим вменяют ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), по которой грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Отмечается, что в суд уже поступили ходатайства о заочном аресте офицеров.

В суд поступило ходатайство об аресте полковников Павла Федосенко, Федора Ярошевича и Андрея Матвиишина. Ранее суд заочно арестовал еще одного полковника ВСУ Дмитрия Храпача, — сказали в суде.

Министерство внутренних дел РФ ранее объявило в розыск воюющую на стороне ВСУ норвежскую наемницу и бывшего члена Саамского парламента Сандру Эйру. Также Басманный суд заочно арестовал женщину по статье о наемничестве. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

До этого российский Следственный комитет заочно предъявил обвинения бывшим членам Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины за решение о начале антитеррористической операции в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщили в ведомстве. Как стало известно, принимаются все необходимые меры по их розыску и аресту.