Подозреваемым в громком убийстве в Петербурге предъявили обвинения Предъявлено обвинение подозреваемым в убийстве водителя адвоката в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет предъявил обвинения предполагаемым организатору и исполнителю убийства водителя петербургского адвоката, сообщили в пресс-службе СК. В настоящий момент правоохранители решают вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России задержаны ранее судимый Андрей Артюхин, а также Гинтерас Рагаускас. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, организация убийства по найму), — говорится в сообщении.

По версии следователей, не позднее 31 августа 2023 года Рагаускас, желая наступления смерти адвоката и полагая, что спор с ним по вопросу прав на объект недвижимости может быть решен в его пользу, предложил Артюхину совершить убийство за вознаграждение в сумме не менее 5 миллионов рублей. Рагаускас сообщил Артюхину всю необходимую информацию, а также передал пистолет с глушителем, считают правоохранители.

Сообщается, что 20 февраля 2024 года исполнитель принял за адвоката его водителя и выстрелил ему в голову. Пострадавший был доставлен в больницу, где умер 22 февраля. Во время следственных мероприятий орудие убийства было найдено, расследование дела продолжается.

Преступление произошло возле петербургской гимназии № 622. Киллер пустил водителю пулю в затылок. У пострадавшего был диагностирован отек головного мозга и внутричерепное ранение — пуля вошла в затылок и прошла до лобных долей.