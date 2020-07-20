СК предъявил новое обвинение во взятке в 100 млн рублей генералу Мельникову

https://static.news.ru/photo/8e82f17e-caae-11ea-8914-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России добавил обвинение в попытке получения взятки на 100 млн рублей бывшему первому замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Александру Мельникову. Ранее он был арестован по делу о мошенничестве на ту же сумму. Об утяжелении обвинения сообщил источник в правоохранительных органах.

Дополнительно к 159 УК РФ (мошенничество) следователи вменили генералу Мельникову обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ (попытка в получении взятки в особо крупном размере), сумма взятки составляет 100 млн рублей, — сказал собеседник ТАСС.

Он отметил, что остальным фигурантам дела следствие также добавило аналогичное обвинение.

Басманный суд арестовал генерал-майора МВД Александра Мельникова 25 сентября 2019 года по ходатайству Следственного комитета. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Он курировал деятельность правительственной комиссии по профилактике правонарушений, а также ИВС, специальных приёмников и подразделений охранно-конвойной службы.

Речь в обвинении идёт о 100 млн рублей, которые высокопоставленный чиновник пытался похитить у предпринимателя. За эту сумму он обещал закрыть уголовное дело, которое было возбуждено в 2015 году. Бизнесмен перечислял деньги по частям, а в августе обратился в полицию. Ещё троих сообщников задержали 22 августа при получении денег в гостинице «Золотое кольцо».

Как писал NEWS.ru, ранее Петрозаводский городской суд арестовал председателя местного городского совета Геннадия Боднарчука по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщила его адвокат Елена Аскерова.