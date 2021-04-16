СК предложил регистрировать сирот в администрациях до выделения им жилья

https://static.news.ru/photo/c520b13c-a017-11eb-b7ca-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет РФ предлагает предоставлять регистрацию детям-сиротам в администрациях муниципальных образований до выделения им жилья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Она отметила, что сиротам, ещё не получившим квартиру, попросту негде регистрироваться, что накладывает на них административную ответственность, а также не даёт получать пособия.

Разработан проект изменений в федеральный закон, устанавливающий правовые основания для регистрации по месту жительства лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до предоставления им жилых помещений, — уточнила Петренко.

Она отметила, что предлагается регистрировать сирот по адресам муниципальных администраций (нежилых помещений), однако важно, чтобы их фактическое место жительства находилось на территории этих учреждений.

Ещё одной проблемой в СК считают интеграцию сирот в общество и их социализацию. Важно научить таких детей вести бюджет, объяснить, как не стать жертвой мошенников, как вести быт и другим важным аспектам. Кроме того, сиротам нужно объяснять их права, так как многие из них просто не знают о положенных им привилегиях.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителям территориальных следственных органов на регулярной основе организовать разъяснительную работу с ребятами из незащищённой категории граждан, — добавила Петренко.

Ранее NEWS.ru писал, что проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара в своём докладе рассказала, какие группы молодёжи в России не вовлечены в социальные лифты. Она отметила, что к традиционным группам риска относятся молодые люди, живущие за чертой бедности, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, молодёжь с ограниченными возможностями здоровья, а также относящаяся к криминальным структурам.