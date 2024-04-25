СК потребовал заочного ареста Камикадзе Ди за фейки о российской армии

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Следственный комитет требует заочного ареста блогера Дмитрия Иванова, также известного как Камикадзе Ди (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по делу о распространении фейков о российской армии, сообщила ТАСС пресс-служба Тверского суда Москвы, в который поступили материалы следствия.

В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Иванову, обвиняемому по ч. 1 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), — сказали в суде.

Ранее стало известно, что блогер объявлен в розыск. В сентябре он стал фигурантом уголовного дела о распространении фейковой информации о Вооруженных силах РФ (ст. 207.3 УК РФ). Причиной послужили опубликованные им ролики о событиях в Мариуполе.

До этого Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в связи с обвинением в распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Он также был объявлен в международный розыск. При этом Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск журналиста, в котором он пытался оспорить решение Минюста. В статусе иноагента Зыгарь находится с 21 октября прошлого года.