СК потребовал заочно арестовать иноагента Толоконникову из Pussy Riot

Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Надежда Толоконникова

Следственный комитет России требует заочно арестовать одну из основательниц панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) по делу об оскорблении чувств верующих, сообщили ТАСС в Бабушкинском суде Москвы. Судебное заседание было назначено на 1 ноября.

В суд поступило ходатайство СК с требованием избрать заочный арест Толоконниковой Н.А., обвиняемой по ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), — сказали в суде.

Основанием для ареста Толоконниковой стали ее публикации в соцсетях, об их содержании следствие не распространяется. Ранее сообщалось, что МВД РФ объявило Толоконникову в розыск.

Проверку публикаций Толоконниковой следователи начали еще в 2022 году. Сама она в тот момент находилась за пределами России и, по словам ее адвоката, в страну возвращаться не собиралась. 34-летняя Толоконникова до сих пор проживает за рубежом. В 2012–2013 годах она отбывала реальный срок заключения после скандального выступления Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве. Именно эта акция и послужила основанием для внесения в УК РФ статьи об оскорблении чувств верующих.

В середине октября МВД России объявило в федеральный розыск экс-адвоката Марка Фейгина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который на процессах защищал Pussy Riot. В период с 4 января 1994 года по 17 декабря 1995 года он был депутатом Государственной думы.