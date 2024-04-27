СК потребовал арестовать двенадцатого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» СК потребовал арестовать гражданина Таджикистана Курбонова по делу о теракте

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Джумахон Курбонов

Следственный комитет РФ требует заключить под стражу еще одного — 12-го — предполагаемого фигуранта дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Джумахона Курбонова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного районного суда Москвы. Гражданина Таджикистана обвиняют в совершении теракта.

В Басманном районом суде зарегистрировано ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Курбонова, — сказала собеседница агентства.

О предполагаемом задержании Курбонова по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» стало известно 26 апреля. Официального подтверждения информации не было.

Вооруженные люди ворвались в подмосковный «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. В этот день в концертном зале должна была выступать группа «Пикник». Нападавшие открыли огонь по людям и подожгли здание. Пожар привел к обрушению крыши и выгоранию концертного зала.

В результате атаки террористов более 140 человек погибли, свыше 500 пострадали. По делу о теракте задержали 11 человек, в том числе четырех непосредственных предполагаемых исполнителей.

Президент России Владимир Путин заявил, что заказчики и организаторы теракта в «Крокусе» должны быть привлечены к ответственности. Он призвал к справедливому возмездию по отношению к данным лицам. В настоящее время российские правоохранительные органы продолжают расследование.