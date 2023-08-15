СК поставил на контроль ход расследования взрыва на АЗС в Махачкале

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Сотрудники МЧС работают на месте взрыва автосервиса в Махачкале

Центральный аппарат Следственного комитета РФ поставил на контроль ход расследования взрыва на АЗС в Махачкале, сообщается в Telegram-канале пресс-службы СК. По информации комитета, на место ЧП были направлены опытные следователи-криминалисты с целью оказания практической помощи в расследовании.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Республике Дагестан Беляеву Д.В. доложить о первоначальных результатах следствия и поставил ход и результаты расследования на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении пресс-службы.

Взрыв на АЗС «Нафта 24» в Махачкале произошел вечером 14 августа. По последним данным, в результате погибли не менее 35 человек, 75 пострадавших были доставлены в больницы с различными травмами. Возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнованиям родным и близким погибших в результате взрыва в Махачкале. СМИ писали, что среди жертв оказалась и 18-летняя беременная девушка, приехавшая из Москвы навестить своих родителей перед родами. Власти Дагестана пообещали выплатить родным погибших по 1 млн рублей, семьям пострадавших — от 200 до 400 тысяч рублей, в зависимости от тяжести травм.