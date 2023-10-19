СК попросит суд заключить под стражу пасынка Стаса Намина

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Подмосковные следователи попросят суд заключить под стражу пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна, подозреваемого в убийстве брата и бабушки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области. Там отметили, что во время проверки показаний обвиняемый детально поведал об обстоятельствах преступления.

Следователи и криминалисты провели с обвиняемым в двойном убийстве проверку показаний на месте, в ходе которой мужчина детально рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления. Завтра следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в пресс-службе.

Ранее Роману Микояну предъявили обвинение в двойном убийстве. Он главный подозреваемый по делу об убийстве 85-летней Полины Ткаченко и 30-летнего Артема Микояна. По версии следствия, после ссоры с бабушкой Роман дождался, когда она уснет, а затем убил ее. Потом позвонил брату и попросил его приехать. С ним также произошел конфликт, завершившийся убийством. После содеянного мужчина сам вызвал правоохранителей.

39-летний Микоян работает директором по развитию компании Skyeer, занимающейся разработкой платформы аналитики на основе данных съемки с беспилотников. В разговоре с сотрудниками правоохранительных органов он объяснил, что находился под постоянным давлением со стороны семьи. Накануне он не выдержал критики со стороны родственников, которые требовали, чтобы он прекратил принимать наркотики.