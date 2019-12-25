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Сотрудники Следственного комитета России обратились в Басманный суд в Москве с просьбой арестовать старшего дознавателя отдела дознания ФТС РФ Сергея Шурыгина и ещё двоих фигурантов дела о злоупотреблениях в службе. Об этом стало известно в среду, 25 декабря.

В настоящее время инстанция зарегистрировала ходатайство от СК.

Отмечается, что два других упомянутых следователями лица, кроме дознавателя Шурыгина, это заместитель начальника Внуковской таможни Константин Мишин и замначальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что во вторник, 24 декабря, Басманный суд арестовал двух высокопоставленных чиновников ФТС — Александра Кизлыка и Алексея Серебро. Обоих задержали днём ранее и предъявили одинаковое обвинение — злоупотребление должностным положением, повлёкшее тяжкие последствия.