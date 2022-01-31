СК попросил арестовать юношу, устроившего взрыв в серпуховском монастыре

Следственный комитет России запросил избрание меры пресечения в виде ареста для выпускника православной гимназии в Серпухове Владислава Струженкова, который устроил взрыв в учреждении в 13 декабря 2021 года, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Юноше предъявлено обвинение в покушение на убийство. В результате взрыва СВУ пострадали 12 человек.

В суд поступило ходатайство следственных органов в отношении Струженкова В. А. о заключении под стражу, — сказала пресс-секретарь Басманного суда Москвы.

Она отметила, что Струженкову предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что юноша находился по влиянием деструктивных течений из-за рубежа. Он отметил, что выпускник гимназии признал вину.

Владислав Струженков привёл в действие самодельное взрывное устройство на территории монастыря в Серпухове 13 декабря 2021 года. В результате пострадали, по разным данным, до 12 человек. Тяжёлые травмы получил сам нападавший, ему ампутировали ногу. Кроме того, тяжело пострадал ученик гимназии, который опоздал на занятия.