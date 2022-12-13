СК показал кадры допроса подозреваемых по делу о пожаре в гипермаркете OBI

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет (СК) России опубликовал кадры допроса прораба и сварщика, подозреваемых по делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках. Ранее следователи задержали обоих рабочих. В результате ЧП гипермаркет сгорел почти полностью, погиб охранник.

Помимо самого допроса на видеозаписи можно увидеть обугленные руины, образовавшиеся на месте гипермаркета. Сотрудники МЧС вместе со следователями осмотрели завалы здания. На кадрах заметно, что кое-где догорают обломки крыши.

Ранее сообщалось, что следователи провели осмотр здания гипермаркета и прилегающей к нему территории с применением криминалистической техники, включая квадрокоптер. Они допросили порядка 30 свидетелей, а также осмотрели находившиеся на стоянке возле торгового центра автомобили.

До этого в Сети появились кадры последствий пожара в ТЦ «Мега Химки» 9 декабря. Видео опубликовал СК РФ. Огонь быстро распространился на площади 17 тыс. кв. м и полностью охватил строительный магазин OBI, где находились банки с краской и аэрозоли. Прогремело несколько мощных взрывов.