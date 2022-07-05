СК подтвердил задержание проректора Российской таможенной академии В СК заявили, что проректора Российской таможенной академии Керефова задержали по делу о наркотиках

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Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов задержан по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере, подтвердило Главное следственное управление СК. Об этом заявила старший помощник руководителя (по вопросам взаимодействия со СМИ) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области Ольга Врадий.

Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении проректора — директора центра информационных технологий ГКОУ ВО «Российская таможенная академия». Он подозревается в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных оперативными сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России, — сообщила она.

В настоящее время по уголовному делу проводятся совместные слeдственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к произвoдству и сбыту наркотических средств.

Ранее суд в Хабаровске арестовал на два месяца бывшего заместителя министра по развитию Дальнего Востока Александра Крутикова по делу о превышении должностных полномочий. Дело Крутикова связано с расследованием истории с выдачей субсидий хабаровской компании «Азия Лес». По версии следствия, с 2016 по 2018 год сотрудники Минвостокразвития незаконно выдали федеральную субсидию в сумме 840 млн рублей на возмещение затрат, связанных со строительством объектов инфраструктуры для инвестиционного проекта.