СК озвучил размер взятки в деле генерала Шамарина СК: арестованный генерал Шамарин получил взятку в 36 млн рублей

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Следствие считает, что генерал, начальник ГУ связи ВС РФ Вадим Шамарин получил взятку в 36 млн рублей от одного из предприятий за увеличение закупок для Минобороны России, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, которые приводит пресс-служба следственного ведомства, генерал брал взятки с апреля 2016 года.

По данным следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн рублей, — заявила Петренко, уточнив, что Высоков и Гришина также находятся под стражей.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru предположил, что расследование в отношении начальника Главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина может быть связано с тем, что он имел отношение к спецзаказам. По его мнению, там может быть «не все так чисто».

Депутат добавил, что и сама связь в российской армии «не очень хорошая, особенно в начале СВО». Сейчас, уточнил он, ее качество улучшается. Он напомнил, что Советский Союз по автоматизированным средствам управления войсками опережал все страны мира, в том числе и США, на 20 лет.