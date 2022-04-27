СК попросил суд арестовать трёх подозреваемых в покушении на Соловьёва

Владимир Соловьёв / Фото Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Следственный комитет РФ попросил суд заключить под стражу трёх подозреваемых в покушении на журналиста Владимира Соловьёва, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. Речь идёт об Андрее Пронском, Владимире Белякове и Владимире Степанове.

В Басманный районный суд города Москвы поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пронского Андрея, Белякова Владимира, Степанова Владимира, подозреваемых в приготовлении к убийству и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста, — рассказали в суде.

Ранее суд арестовал двоих фигурантов дела — Василия Стрижакова и Максима Дружинина. ФСБ объявила о задержании шестерых фигурантов уголовного дела о покушении на телеведущего.

Ранее стало известно, что Степанов сломал обе ноги при задержании. Он выпрыгнул в окно, когда следователи пришли с обыском. Сейчас мужчина находится в больнице.

Президент России Владимир Путин сообщил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, что сотрудники ФСБ смогли пресечь деятельность террористической группировки, которая планировала нападение на российских журналистов. Он отметил, что в подготовке этой группы принимали участие и западные спецслужбы, включая ЦРУ.

Позже в ФСБ заявили, что при задержании у подозреваемых обнаружили самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов, обрез охотничьего ружья и гранату РГД-5, а также наркотики, поддельные украинские паспорта и националистическую атрибутику.

В Следственном комитете РФ подчеркнули, что подозреваемые планировали взорвать машину Соловьёва, для чего изготовили самодельную бомбу.