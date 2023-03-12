Сын депутата Госдумы Бориса Иванюженкова Артем оказался непричастен к убийству 23-летнего молодого человека в кафе в Подольске, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольгу Врадий. По ее словам, информация о задержании сына парламентария не соответствует действительности.
Информация, распространенная [Telegram-каналом] «112» о хоккеисте, не соответствует действительности. Призываем верить информации о задержании подозреваемого из официальных источников. Среди участников инцидента хоккеистов нет, — сказала Врадий.
Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что убийство произошло в кафе во время празднования дня рождения. По данным «112», ряд свидетелей утверждает, что ножевое ранение молодому человеку нанес сын депутата.
Позднее в Сети появились кадры первых минут после ЧП. На видео показано, что после происшествия некоего мужчину в куртке с капюшоном выводят из заведения, сажают в машину и увозят.
10 марта стало известно, что полицейские задержали 65-летнего мужчину, ранившего топором двух человек в парке на севере Москвы. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.