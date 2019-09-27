https://static.news.ru/photo/4a0226d6-e1fd-11e9-8deb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело против блогера Антона Сасина после жалобы экс-губернатора Курской области, сенатора от региона Александра Михайлова. Политика оскорбили пародийные видео экс-участника команды КВН «Прима».

При этом он уточнил, что не знает подробностей, так как не был ознакомлен с материалами проверки.

У меня в руках постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению сенатора Михайлова с формулировкой «за отсутствием в деянии составов преступления», — сообщил Сасин в своём видеоблоге на YouTube.

Он добавил, что продолжит снимать юмористический видеоблог в том формате, в котором был придуман, «даже если он кому-то не нравится по каким-то причинам».

Ранее, как писал News.ru, Михайлов обратился в Следственный комитет, так как в одном из вымышленных персонажей он якобы узнал себя. Политик посчитал, что в видеороликах, которые ведутся от первого лица, блогер пародирует его манеру речи.