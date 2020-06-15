СК опубликовал видео допроса женщины, ударившей внучку в лифте

Следственный комитет России опубликовал в Сети видео допроса женщины, ударившей по голове свою трёхлетнюю внучку в Красноярске.
На видео задержанная объясняет, что «потеряла управление над собой», а девочку ударила, потому что та «немножко устроила истерику». Она заявила, что раскаивается и теперь у неё «просто жизнь остановилась».
В настоящее время на 53-летнюю бабушку заведено уголовное дело о побоях. Женщина задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Кадры с допроса
Инцидент произошёл накануне в лифте одного из подъездов многоквартирного жилого дома по улице Вильского, когда бабушка с внучкой поздно вечером возвращалась из гостей и ребёнок начал капризничать. Женщина три раза ударила девочку по голове, отчего та упала. Факт побоев зафиксировала камера видеонаблюдения. Позже при медицинском освидетельствовании у пострадавшей на лице был обнаружен кровоподтёк. В семье девочки есть ещё грудной ребёнок. Рассматривается вопрос о постановке семьи на профилактический учёт, писал NEWS.ru.
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