СК опубликовал видео допроса женщины, ударившей внучку в лифте

https://static.news.ru/photo/1a8d3f7e-af9f-11ea-b8a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России опубликовал в Сети видео допроса женщины, ударившей по голове свою трёхлетнюю внучку в Красноярске.

На видео задержанная объясняет, что «потеряла управление над собой», а девочку ударила, потому что та «немножко устроила истерику». Она заявила, что раскаивается и теперь у неё «просто жизнь остановилась».

В настоящее время на 53-летнюю бабушку заведено уголовное дело о побоях. Женщина задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кадры с допроса опубликованы на YouTube-канале СК РФ.

Инцидент произошёл накануне в лифте одного из подъездов многоквартирного жилого дома по улице Вильского, когда бабушка с внучкой поздно вечером возвращалась из гостей и ребёнок начал капризничать. Женщина три раза ударила девочку по голове, отчего та упала. Факт побоев зафиксировала камера видеонаблюдения. Позже при медицинском освидетельствовании у пострадавшей на лице был обнаружен кровоподтёк. В семье девочки есть ещё грудной ребёнок. Рассматривается вопрос о постановке семьи на профилактический учёт, писал NEWS.ru.