СК опубликовал видео допроса подравшегося с силовиками уроженца Чечни

https://static.news.ru/photo/755184f8-6195-11eb-b1b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Пресненского суда

Следственный комитет показал кадры с допроса Саид-Мухамада Джумаева, задержанного за драку с бойцами ОМОНа во время несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в центре Москвы.

У мужчины спросили, понимает ли он, за что его задержали. Он ответил, что за сопротивление сотруднику полиции. Следователь спросил, за что ещё.

За то, что пошёл в бега, не сдался властям сразу, — добавил задержанный, после чего признал вину.

Позднее Пресненский суд арестовал Джумаева на два месяца.

Между тем советник главы Чечни и депутат Госдумы Адам Делимханов призвал 20-летнего уроженца республики Сайд-Мухаммада Джумаева ответить за преступление. Парламентарий подчеркнул, что применение насилия против представителей правоохранительных органов неприемлемо. Он также рассказал, что переговорил с отцом Сайд-Мухаммада, который, в свою очередь, заверил депутата, что его сын никак не связан с организаторами протестных акций.

Ранее в сети Интернет распространилось видео, как молодой человек вступает в противоборство с несколькими сотрудниками ОМОНа во время несанкционированной акции на Пушкинской площади 23 января.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные демонстрации в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию после лечения в Германии. По последним данным «ОВД-Инфо», на акциях протеста были задержаны более 3,3 тысячи человек, в том числе 1320 в Москве и 490 в Санкт-Петербурге, писал NEWS.ru.