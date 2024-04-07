СК опубликовал кадры с места нападения на сотрудников МВД в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России опубликовал кадры с места нападения на сотрудников полиции в Подмосковье. По данным ведомства, на раненых правоохранителей случайно наткнулся прохожий: оба полицейских были без сознания с огнестрельными ранениями. Один из пострадавших вскоре после этого скончался. Известно, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте преступления работают криминалисты и следователи.

РЕН ТВ ранее опубликовал фотографию с мотоциклистом, который подозревается в вооруженном нападении на полицейских. По данным телеканала, мужчина выстрелил в патрульных на проселочной дороге, а затем скрылся с места происшествия. РЕН ТВ сообщает, что мотоциклист двигается по трассе М-11 в направлении Санкт-Петербурга. Также известно, что ориентировка на злоумышленника разослана полицейским.

До этого Telegram-канал «112» сообщил, что в подмосковном Щелково были убиты двое полицейских, для поимки нападавшего в регионе введены планы «Сирена» и «Перехват». По информации канала, атака на сотрудников МВД произошла во время операции по ловле наркодилеров: подозреваемый, предположительно, оказал сопротивление при задержании.