СК опроверг слухи о возбуждении уголовного дела после смерти Шатунова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прощание с Юрой Шатуновым в Москве

Представители подмосковного Следственного комитета РФ (СКР) опровергли информацию о возбуждении уголовного дела после смерти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Ранее продюсер артиста Андрей Кудряшов распространил слухи о том, что в отношении врачей скорой помощи, которые везли Шатунова в госпиталь, возбудили уголовное дело из-за халатности. В «Известиях» сообщили, что врачи не могли отправить карету скорой в течение 40 минут из-за отсутствия машин.

Информация о возбуждении уголовного дела в связи со смертью певца Шатунова не соответствует действительности, — написали в Telegram-канале подмосковного СКР.

О смерти Юрия Шатунова стало известно 23 июня. Артист скончался в возрасте 48 лет.

После этого в ТАСС сообщили о том, что исполнитель умер в карете скорой помощи, а Telegram-канал «112» рассказал, что друзья певца привезли его в больницу села Растуново. Шатунов пожаловался медикам на острую боль в районе груди. Врачи оказали ему первую помощь. Затем его перевезли в реанимацию центральной районной больницы из-за ухудшения физического состояния, однако спасти Шатунова не смогли.