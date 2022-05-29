СК оценит действия британского наемника Гранта на Украине

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Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям британского наемника Бена Гранта, сообщили в Telegram-канале ведомства. Ранее английские СМИ писали, что сын британского парламентария-консерватора Хелен Грант Бен руководил группой западных наемников, пытавшейся уничтожить российский БТР на севере Украины.

В рамках уголовного дела о наемничестве следствие установит роль родственника британского парламентария Хелен Грант. По имеющимся данным, он руководил атакой группы западных наемников на российскую военную технику на Украине, — сказано в сообщении.

В британском издании The Independent ранее сообщили, что 30-летний Бен Грант присоединился к ВСУ после своего выступления перед журналистами во Львове​​​ в начале марта. Мужчина провел более пяти лет в батальоне специального назначения Королевской морской пехоты.

Иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, рассказали, что им выдают плохое обмундирование и снаряжение. Боевики пожаловались, что несут большие потери. В публикации при этом сообщается, что наемники симулируют травмы и намеренно ломают своё оружие.