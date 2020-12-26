СК объяснил отмену домашнего ареста депутату по делу о смертельном ДТП

https://static.news.ru/photo/5315ef22-477e-11eb-b645-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет Бурятии объяснил изменение меры пресечения бывшему вице-спикеру регионального парламента Баиру Жамбалову с домашнего ареста на обязательство о явке. Как сообщили в ведомстве, расследование его дела завершено.

На данный момент расследование уголовного дела завершено, оно в ближайшие дни будет направлено прокурору с обвинительным заключением. Поэтому дальнейшая изоляция обвиняемого не требуется, так как он уже не сможет помешать сбору доказательств, — цитирует РИА Новости официального представителя СУ СК Бурятии Дмитрия Столярова.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что направит обращение в Генпрокуратуру и СК по факту изменения меры пресечения в отношении Жамбалова. По словам Хинштейна, депутат «должен сидеть».

Предприниматель из Улан-Удэ Галуст Пилосян в январе этого года, превысив значительно скорость, сбил насмерть девушку в Прибайкальском районе Бурятии и скрылся с места ДТП. Позднее он сам пришёл в полицию. По данным Следственного комитета, Пилосян управлял автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащим его знакомому, депутату регионального парламента от «Единой России» Баиру Жамбалову.

Парламентарий был задержан в конце апреля, следствие предъявило ему обвинение по двум статьям — об оставлении в опасности и нарушении ПДД, повлёкшем смерть. Жамбалов был отправлен под домашний арест, но 25 декабря мера пресечения была изменена на обязательство о явке.

Как сообщал NEWS.ru, ДТП с одним погибшим произошло на трассе в Майском районе Кабардино-Балкарии. На участке дороги Аргудань — Александровская иномарка Volkswagen столкнулась с «Газелью», в которой были пассажиры.