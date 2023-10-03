СК обвинил Буданова и Ко в атаках БПЛА на РФ: список их преступлений СК предъявил обвинения высшему руководству Украины в атаках БПЛА на Россию

Фото: МО Украины

Кирилл Буданов

Следственный комитет России предъявил заочные обвинения представителям высшего военного руководства Украины в организации атак беспилотников на Россию. Что об этом известно, какое их ждет наказание?

Кому предъявлены обвинения

Обвинение предъявлено начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов украинского ВВС Сергею Бурденюку.

«Установлено, что фигуранты привлекали к совершению преступлений подчиненных им по службе военнослужащих», — сообщили в пресс-службе СК.

Следствие в ближайшее время объявит их в розыск и изберет меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.

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В чем обвиняют украинских военачальников

В СК РФ сообщили, что на данный момент собрано достаточно доказательств причастности высшего военного руководства Украины к организации и совершению более 100 ударов с воздуха с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по территории России. Установлено, что в период с апреля 2022 по сентябрь 2023 года они наносили удары по объектам, расположенным в Москве и Московской области, в Крыму, Ростовской, Белгородской, Брянской областях и других регионах.

Украинских военных обвинили заочно по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК «Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору». Им грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Правоохранительные органы продолжают работу по фиксации террористических атак и установлению других лиц, причастных к совершению этих преступлений.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия попадания беспилотника в одну из башен «Москва-Сити»

Кому еще из украинских командиров предъявил обвинение СК РФ

СК РФ 2 октября 2023 года заочно предъявил обвинение по статье «Террористический акт» украинскому командиру 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко ВСУ Евгению Булацику, отдавшему приказ атаковать нефтебазу в Брянской области в 2022 году.

В ведомстве сообщили, что экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 исполняли заведомо незаконный приказ Булацика, в результате чего была создана опасность гибели не менее 10 человек, находящихся в момент атаки на предприятии.

22 сентября стало известно, что СК РФ предъявил заочное обвинение генерал-майору ВСУ Виктору Николюку и генерал-лейтенанту Михаилу Драпатому. По версии следствия, указанные лица осуществляли командование операцией Вооруженных сил Украины в 2017 и 2019 годах. Под их руководством украинские военные свыше 70 раз обстреляли населенные пункты ЛДНР, из-за чего пострадали 154 человека.

МВД РФ 14 августа 2023 года объявило в розыск трех генералов Вооруженных сил Украины, обвиняемых в обстрелах Донбасса, в результате которых погибли и пострадали более 100 человек.

В розыске также находятся замглавнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк, командующий подготовкой командования сухопутных войск Игорь Палагнюк и первый заместитель командующего десантно-штурмовых войск Андрей Ковальчук.

Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденный автомобиль после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденный автомобиль после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденные здания и автомобили после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденные здания и автомобили после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденные здания и автомобиль после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденные здания и автомобиль после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденное здание после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденное здание после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденные здания и автомобиль после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденные здания и автомобиль после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденные автомобили после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденные автомобили после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденные автомобили после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденные автомобили после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Военнослужащий рядом с поврежденным автомобилем после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Военнослужащий рядом с поврежденным автомобилем после падения беспилотника Фото: Илья Лазарев/ТАСС Раменское. Автомобиль полиции рядом с домом, где произошло падение беспилотника Фото: Илья Лазарев/ТАСС Раменское. Автомобиль полиции рядом с домом, где произошло падение беспилотника Фото: Илья Лазарев/ТАСС Раменское. Двигатель беспилотника под коробкой после его падения Фото: Илья Лазарев/ТАСС Раменское. Двигатель беспилотника под коробкой после его падения Фото: Илья Лазарев/ТАСС Раменское. Осколки стекол жилого дома на месте падения беспилотника Фото: Илья Лазарев/ТАСС Раменское. Осколки стекол жилого дома на месте падения беспилотника Фото: Илья Лазарев/ТАСС Раменское. Двигатель беспилотника под коробкой после его падения Фото: Илья Лазарев/ТАСС Раменское. Двигатель беспилотника под коробкой после его падения Фото: Илья Лазарев/ТАСС Раменское. Жилой дом, возле которого произошло падение беспилотника Фото: Илья Лазарев/ТАСС Раменское. Жилой дом, возле которого произошло падение беспилотника

Кто угрожал России атаками БПЛА

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в августе текущего года заявил, что в скором времени на территории России будет еще больше неопознанных дронов.

«Все, что будет происходить в России, — объективный исторический процесс. Больше неопознанных дронов, больше краха, больше гражданских конфликтов, больше войны», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда же пригрозил россиянам, что они почувствуют последствия работы ВСУ, а начальник ГУР Минобороны страны Кирилл Буданов пообещал новые теракты в Крыму.

«В принципе, вы и так все это видите и на днях еще увидите», — сказал он.

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