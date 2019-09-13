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Один из основателей и главный редактор TJ Никита Лихачёв покинул издание. Такое решение он принял ещё две недели назад.

Он рассказал, что уволился по собственному желанию и сохранил долю в компании, сообщается на сайте СМИ. Захотелось попробовать себя в чём-то новом. В такие моменты оглядываешься назад и понимаешь —...