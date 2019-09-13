https://static.news.ru/photo/c75901a8-d61e-11e9-95cc-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Силовики возбудили уголовное дело по факту фальсификации более 500 тысяч заявлений о переводе пенсионных накоплений из ПФР Москвы и области в негосударственные фонды, рассказала помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным следствия, в период с 2018 по 2019 год ряд лиц, имея умысел на хищение денежных средств, осуществили фальсификацию более 500 тысяч заявлений от имени граждан о досрочном переводе их накопительной части пенсии в ряд негосударственных пенсионных фондов, — говорится на официальном сайте столичного Главка СК РФ.
Она добавила, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
Ранее News.ru сообщал, что Басманный суд продлил арест бывшему заместителю председателя Пенсионного фонда России Алексею Иванову. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере.
На продлении содержания под стражей настаивали следователи в связи с тем, что срок следствия продлён до 9 декабря. Прокурор, как и прежде, просил суд отпустить обвиняемого под домашний арест, так как он признал вину и сотрудничает со следствием.