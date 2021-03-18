СК не нашёл нарушений в действии росгвардейцев, застреливших екатеринбуржца

Следствие не нашло состава преступления в применении сотрудниками Росгвардии оружия в ситуации с жителем Екатеринбурга, застреленным при разбойном нападении на магазин. Об этом сообщил адвокат родителей погибшего Алексей Бушмаков.
В интервью ТАСС адвокат
По словам Бушмакова, занимавшийся дело о разбое следователь также провёл проверку по применению оружия сотрудниками СОБРа и решил не возбуждать уголовное дело, не найдя в действиях состава преступления или превышения должностных полномочий.
При этом адвокат подчёркивает, что в материалах расследования нет ответа на вопрос, чем руководствовался начальник отдела полиции № 2 Екатеринбурга, когда привлекал сотрудников СОБРа к инциденту.
Сами сотрудники СОБРа действовали в режиме спецоперации по освобождению заложника. Я думаю, что сотрудники полиции, которые находились на месте, дали неправильные вводные, в результате чего случился плачевный результат, — предполагает Бушмаков.
Инцидент произошёл в ночь на 1 июня 2020 года в Екатеринбурге. Мужчина совершил разбойное нападение на торговый центр и вынес оттуда несколько рулонов обоев. В результате сотрудники СОБРа управления Росгвардии по Свердловской области применили боевое оружие и застрелили грабителя.
Как заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, мужчина угрожал силовикам.
В ходе обыска в квартире погибшего была обнаружена сумка с несколькими ножами. Позже суд признал проведённый обыск в квартире Владимиар Таушанкова незаконным.
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