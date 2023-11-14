СК назначил 12 экспертиз по делу Героя России, подозреваемого в убийстве Адвокат Сандалов: Герою РФ Магасумову назначили 12 экспертиз по делу об убийстве

Адвокат Алексей Сандалов сообщил РИА Новости, что следователи назначили 12 экспертиз по делу Героя России подполковника Ирека Магасумова, обвиняемого в убийстве девушки. По словам Сандалова, до этого в Следственном комитете уже назначили три экспертизы по делу его подзащитного.

По делу назначены 12 экспертиз, в том числе медико-криминалистические, баллистические, психолого-психиатрические, — рассказал адвокат военнослужащего.

В экспертизах должен принять участие не только обвиняемый Герой России, но и свидетели по уголовному делу. Специалистам также предстоит проверить одежду военнослужащего и его сослуживца на предмет следов пороха. Фигуранты также пройдут тесты на вменяемость.

По словам адвоката, сейчас Магасумов находится под стражей. Делом занимаются сотрудники Главного военного следственного управления СК, указал Сандалов.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону ранее оставил Магасумова под арестом до 3 января 2024 года. Обвиняемый в убийстве военнослужащий участвовал в заседании по видеосвязи из Луганской Народной Республики.

По версии следствия, в августе Герой России с сослуживцем познакомились с двумя девушками в одном из кафе в Луганске, позже они покинули заведение и вышли на улицу, где в ходе конфликта Магасумов застрелил одну из новых знакомых. При этом защита настаивает, что девушку мог случайно убить сослуживец при проверке патронов в пистолете.