СК: напавший на православную гимназию пытался совершить самоубийство

Выживший после взрыва у православной гимназии в Подмосковье пытался совершить самоубийство общеопасным способом, заявила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий. В настоящее время молодой человек находится в реанимации, врачи борются за его жизнь. В его доме следователи провели обыск, передаёт РИА Новости.

Сегодня около 08:30 утра 18-летний бывший ученик православной гимназии пришёл к порогам образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом, — сказала она.

По словам представителя СК, юноша получил множественные ранения, ему ампутировали ногу, также были ранены находившиеся рядом ученики. Одного учащегося госпитализировали. Остальных детей доставили в медицинские учреждения для осмотра, чтобы убедится, что с ними всё в порядке, тяжёлых травм ни у кого из них нет.

Врадий добавила, что следователи и криминалисты по месту жительства бывшего воспитанника гимназии провели обыск, в ходе которого изъяли предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела.