СК: напавший на православную гимназию пытался совершить самоубийство
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
14:16, 13 декабря 2021
Здание православной гимназии в Серпухове, где произошёл взрывФото: vk.com/sluh_serp/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Выживший после взрыва у православной гимназии в Подмосковье пытался совершить самоубийство общеопасным способом, заявила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий. В настоящее время молодой человек находится в реанимации, врачи борются за его жизнь. В его доме следователи провели обыск, передаёт РИА Новости.
Сегодня около 08:30 утра 18-летний бывший ученик православной гимназии пришёл к порогам образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом, — сказала она.
По словам представителя СК, юноша получил множественные ранения, ему ампутировали ногу, также были ранены находившиеся рядом ученики. Одного учащегося госпитализировали. Остальных детей доставили в медицинские учреждения для осмотра, чтобы убедится, что с ними всё в порядке, тяжёлых травм ни у кого из них нет.
Врадий добавила, что следователи и криминалисты по месту жительства бывшего воспитанника гимназии провели обыск, в ходе которого изъяли предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела.
Взрыв произошёл 13 декабря на территории Введенского Владычного женского монастыря в Серпухове. Управление СК по Московской области завело уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ). Оно находится на контроле у главы СК Александра Бастрыкина.