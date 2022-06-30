Трех проректоров РАНХиГС могут проверить по делу о мошенничестве из-за Мау

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Источники NEWS.ru сообщили об обстановке в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в связи с задержанием ректора Владимира Мау. Отмечается, что преподаватели напуганы, а ещё трех проректоров могут проверить по делу о мошенничестве.

Сейчас в вузе работают следователи, и некоторых преподавателей уже вызывали на беседу. По неподтвержденной информации, у части сотрудников вуза были обыски, — рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Студентка РАНХиГС отказалась от комментариев, добавив, что учащимся разослали сообщения с требованием не обсуждать это.

В МВД был направлен запрос с просьбой прокомментировать эту ситуацию, но на момент публикации материала ответ не поступил.

Мау задержали и предъявили ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. До задержания его двое суток допрашивали.

Мау проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое было заведено на экс-замминистра просвещения РФ Марину Ракову, а также директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева и других.

Ранее выпускница РАНХиГС рассказала NEWS.ru, что Мау всегда хорошо относился к студентам и охотно с ними общался. Собеседница призналась, что находится в шоке от новостей про задержание ректора, потому что именно он «всегда пресекал взятки» в отличие от других преподавателей.