СК, Генпрокуратура и МВД призвали россиян не протестовать на улицах

https://static.news.ru/photo/f7be4686-6c5a-11eb-9030-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участие в несанкционированных акциях влечёт ответственность вплоть до уголовной. Призывы к массовым беспорядкам — уголовное преступление, за которое можно лишиться свободы, предупредили в Следственном комитете (СК). Аналогичное предостережение обнародовала Генеральная прокуратура. С призывом воздержаться от уличных протестов выступили и в МВД.

В СК отметили , что уголовно наказуемым деянием является и вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий. Присутствие детей и подростков на акциях протеста при скоплении людей может угрожать их личной безопасности и здоровью. В Генпрокуратуре потребовали от администраторов соцсетей удалять призывы к несогласованным акциям, пригрозив административной ответственностью. В МВД пообещали обеспечить правопорядок и не допустить дестабилизации обстановки в городах и других населённых пунктах.

Ни Следственный комитет, ни Генпрокуратура, ни МВД не назвали повода для публикации таких предостережений.

Ранее глава сети региональных штабов осуждённого оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков, объявленный в межгосударственный розыск, призвал россиян провести мирную акцию во дворах своих домов. Он предложил гражданам вечером 14 февраля одновременно зажечь фонарики.

Кроме того, 23 февраля массовые акции намеревались провести в Москве Либертарианская партия и КПРФ. Первые — в поддержку Навального, вторые — в честь 103-й годовщины Красной армии, «за социализм и против политических репрессий». Однако столичные власти мероприятия не согласовали. В итоге либертарианцы заявили, что отказалась от планов, а в стане коммунистов заявили, что готовы провести акцию вопреки запрету, писал NEWS.ru.