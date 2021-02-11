СК, Генпрокуратура и МВД призвали россиян не протестовать на улицах

Участие в несанкционированных акциях влечёт ответственность вплоть до уголовной. Призывы к массовым беспорядкам — уголовное преступление, за которое можно лишиться свободы, предупредили в Следственном комитете (СК). Аналогичное предостережение обнародовала Генеральная прокуратура. С призывом воздержаться от уличных протестов выступили и в МВД.
В СК
Ни Следственный комитет, ни Генпрокуратура, ни МВД не назвали повода для публикации таких предостережений.
Ранее глава сети региональных штабов осуждённого оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков, объявленный в межгосударственный розыск, призвал россиян провести мирную акцию во дворах своих домов. Он предложил гражданам вечером 14 февраля одновременно зажечь фонарики.
Кроме того, 23 февраля массовые акции намеревались провести в Москве Либертарианская партия и КПРФ. Первые — в поддержку Навального, вторые — в честь 103-й годовщины Красной армии, «за социализм и против политических репрессий». Однако столичные власти мероприятия не согласовали. В итоге либертарианцы заявили, что отказалась от планов, а в стане коммунистов заявили, что готовы провести акцию вопреки запрету, писал NEWS.ru.