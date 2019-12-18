https://static.news.ru/photo/a0d15116-224a-11ea-a617-fa163e074e61_660.jpg Герман Горбунцов Фото: Wikimedia

Следственный комитет обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте российского банкира Германа Горбунцова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Бизнесмен объявлен в международный розыск.

В суд поступило ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде ареста в отношении Горбунцова, — цитирует ТАСС представителя суда.

Банкир является одним из главных свидетелей по делу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко о взятках в особо крупном размере. При обыске у него в квартирах обнаружили около 9 миллиардов рублей в разной валюте.

Ранее суд согласовал арест экс-сотрудника Инкредбанка Дмитрия Моторина, совладельца группы компаний «1520» Бориса Ушеровича и бывшего члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича.

Как писал NEWS.ru, основанием для этого стали показания Горбунцова, который был их партнёром до 2009 года, но позже уехал из-за уголовного преследования и теперь живёт в Лондоне.