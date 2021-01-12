СК будет внимательнее следить за комментариями россиян в соцсетях

https://static.news.ru/photo/5b5cfb42-54fa-11eb-9817-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работникам Следственного комитета следует повысить качество работы с комментариями граждан в социальных сетях. Такое распоряжение отдал глава СК Александр Бастрыкин.

Своё поручение он озвучил на оперативном совещании, которое состоялось в формате видео-конференц-связи, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Председатель СК России указал руководителям следственных органов на необходимость повышения качественной работы с комментариями в социальных сетях, разъяснительной работы, порекомендовав чаще практиковать личные приёмы, — цитирует Петренко РИА Новости.

Она отметила, что Бастрыкин также потребовал не оставлять обращения граждан в социальных сетях без внимания и давать своевременные разъяснения на их вопросы в Интернете.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин поручил членам Общероссийского народного фронта до 30 января изучить обращения граждан, поступившие на его большую пресс-конференцию, состоявшуюся в декабре прошлого года, и направить вопросы россиян в профильные инстанции для принятия решений.