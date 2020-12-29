Попова: ситуация с коронавирусом в большинстве регионов РФ стабильна

https://static.news.ru/photo/3615fbfa-49c3-11eb-b380-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эпидемиологическая ситуация в большинстве российских регионов стабильна. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На заседании президиума совета при правительстве по борьбе с коронавирусом она озвучила актуальные данные.

В 77 субъектах фаза стабилизации продолжается уже более пяти недель. Это неплохой прогностический признак, — цитирует Попову ТАСС.

Она отметила, что Роспотребнадзор сформировал запас в семь миллионов тестов на коронавирус для проведения диагностики в январе. Вместе с тем ведомство нашло нарушения в 88 из 435 проверенных лабораторий, где проводят тестирование граждан.

По данным Поповой, около 98% тестов на коронавирус в России выполняются за 48 часов, а 26% — менее чем за 24 часа.

Она добавила, что под наблюдением из-за контактов с заразившимися сейчас находятся больше миллиона россиян.

Как ранее писал NEWS.ru, российские регионы за последние три недели получили свыше 500 тысяч доз вакцины против коронавируса. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, количество пунктов, где гражданам вводят препарат, за неделю возросло на 45.