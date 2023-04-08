«Ситуация 1945 года»: Герой России о судьбе Зеленского по итогам СВО Герой России Липовой: Зеленского можно сравнить с Гитлером в 1945 году, Западу живым он не нужен

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Владимир Зеленский

Президента Украины Владимира Зеленского по итогам СВО ждет судьба лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1945 году, рассказал NEWS.ru Герой России, генерал-майор, Сергей Липовой. Эксперт добавил, что Западу киевский руководитель «живым не нужен».

Зеленского ждет ситуация 1945 года, его можно сравнить с Гитлером — киевский руководитель живым Западу не нужен. Ничего хорошего его не ждет. Либо он и другие украинские руководители, как это было после 1945-го, опять же, рванут на Запад по земле, воде и воздуху к своим заокеанским кураторам. У Зеленского уже истерика — в США падает интерес к Украине, помочь хотят, но склады опустели. Зеленский боится, что недалек час, когда он останется один на один со своими проблемами, — рассказал Липовой.

Собеседник подчеркнул, что высказывания Зеленского по поводу безальтернативного варианта урегулирования конфликта в его стране — возвращения Крыма — напоминает анекдот про пойманного медведя.По его словам, «истерящие Запад и США» напоминают двух охотников: «один второму говорит: я поймал медведя, так веди его сюда. Не могу, он меня не пускает».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма под контроль Киева является безальтернативным вариантом не только для его страны, но и для всего мира. Он выразил уверенность, что полуостров вернется под контроль Киева.