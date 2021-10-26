Системы распознавания лиц и силуэтов могут запустить в вузах и поликлиниках

В России системы распознавания лиц и силуэтов могут внедрить в университетах и поликлиниках. Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании - разработчика технологии NtechLab Андрей Теленков. С несколькими регионами уже ведутся переговоры.

По словам гендиректора компании, в условиях пандемии вузы заинтересовались использованием системы распознавания лиц для подтверждения личности студента на онлайн-экзаменах. При этом в поликлиниках планируется использовать технологии распознавания силуэтов.

Я знаю, что ряд регионов планирует её использовать в поликлиниках для подсчёта посетителей и детекции очередей. Проблемы очередей стоят остро, но объективной статистики нет. Сейчас мы с несколькими регионами говорим об этом, - сказал он.

Теленков пояснил, что при распознавании лиц существует режим работы, когда все лица скрыты, кроме тех людей, которые находятся в определенных списках. Сейчас, по его словам, подобная система внедряется в 20 российских регионах. Кроме этого, многие из них планируют внедрение технологии распознавания силуэтов, которые будут собирать обезличенную информацию о перемещениях по городу.

Ранее в компании Ntechlab заявили, что МВД внедрило в пяти российских регионах систему распознавания силуэтов людей и автомобилей. Речь идёт о платформе мультиобъектной видеоаналитики, которая в режиме реального времени отображает видеопотоки, распознавая очертания. В частности, алгоритм учитывает такие признаки, как рост, походка, растительность на лице. Данная технология позволяет определять силуэты с очень высокой точностью.