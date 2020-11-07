Систему QR-кодов введут в столичных префектурах и управах

https://static.news.ru/photo/6ba4c780-20e0-11eb-988d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Московские префектуры и управы будут охвачены системой QR-кодов, которая в настоящее время действует в развлекательных заведениях и зданиях правительства столицы. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, QR-коды начнут действовать в управах и префектурах со следующей недели, сообщает РИА Новости.

Система QR-кодов призвана предупреждать посетителей зданий о возможном риске заражения коронавирусной инфекцией. Регистрация в ней позволит посетителям получить оповещение, если выяснится, что в одно время с ними в здании находился человек, заразившийся коронавирусом. Располагая этой информацией, они смогут своевременно сдать тесты, ограничить круг общения и остановить распространение инфекции.

Как писал NEWS.ru, система начала действовать в столице 19 октября. К ней присоединились свыше двух тысяч организаций, помимо тех, на которые распространяется требование об обязательной регистрации.