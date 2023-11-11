Систему ухода от столкновений для БПЛА начнут испытывать в России

Фото: МО РФ

Первый экземпляр российской системы обнаружения и ухода от столкновений для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) будет подготовлен к испытаниям во второй половине 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на Институт авиационного приборостроения «Навигатор». По словам представителей института, новая технология подразделяется на восемь классов в зависимости от типа БПЛА и состава сопрягаемых систем.

Образец российской системы обнаружения и ухода от столкновений (аналог DAA, detect and avoid system, с англ. «система определения и уклонения». — NEWS.ru) для беспилотных воздушных судов (БВС) будет готов к испытаниям во второй половине 2024 года, — заявил генеральный директор компании Сергей Бабуров.

В соответствии с выбранным классом вычислитель системы может работать с функциями наблюдения за воздушной обстановкой (АЗН-В In/Out) и предотвращения столкновений (TCAS), бортовым радаром, а также системами наземного наблюдения. По словам Бабурова, уже ведутся работы по сборке первых образцов.

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