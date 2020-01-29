https://static.news.ru/photo/f0001b88-4233-11ea-a84f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Система технического учёта домов, которая позволит детально контролировать их состояние, появится в России. Она позволит корректировать программы капремонта, отдавать приоритет наиболее в этом нуждающимся зданиям и снизить количество ветхого жилья.

Поправки в ЖК прорабатывает Минстрой, их должны внести в Госдуму в весеннюю сессию. Для разработки поправок министерство привлекло Ассоциацию региональных операторов капремонта многоквартирных домов, пишут «Известия».

Для реализации долгосрочных программ капремонта необходимо знать реальное состояние жилых домов. Но с момент упразднения в 2008 году БТИ информация о состоянии домов в большинстве регионов оказалась утеряна. У домов остался только кадастровый паспорт с самой необходимой информацией. Этим объясняется, что программы капремонта были составлены наугад, очерёдность его определялась не по состоянию дома, а по году его постройки.

На сегодня даже проектно-сметная документация составляется по шаблону без выезда проектировщиков не объект, из-за чего смете могут не соответствовать индивидуальные характеристики здания.

Новая система учёта домов должна обеспечить решение вышеуказанных проблем. В одном месте появится информация о состоянии домов, которая будет включать сведения, когда проводился текущий и капремонт, в каком состоянии находятся конструкции и другое. Если за домом следить и вовремя делать ремонты, то это предотвратит его скорое обветшание.

Появится возможность следить за работой подрядчиков и их реальными расходами. Система техучёта предусматривает и регулярный техосмотр домов. Но пока непонятно, кто будет проводить осмотры и за чей счёт.

Электронный архив предполагается сделать на базе ГИС ЖКХ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдума 18 декабря 2019 года одобрила закон о новом порядке расселения аварийного жилья. Инициатива предусматривает использование средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Владельцы домов, согласно документу, получают право на льготные ипотечные кредиты.