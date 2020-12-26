Синоптики ждут потепления в Москве в новогоднюю ночь

https://static.news.ru/photo/8a43ea40-4845-11eb-812e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 1 января в Москве ожидается нулевая температура, возможны небольшие осадки, считают эксперты центра «Фобос».

Согласно прогнозам метеорологов, ближайшая ночь станет самой холодной с начала декабря: температура воздуха в столице опустится до минус 15 градусов по Цельсию, без осадков. В отдельных районах Подмосковья может похолодать даже до минус 19 градусов, пишет РИА Новости.

Низкие температуры продержатся до вторника. Во второй половине дня 29 декабря в столицу придёт снегопад, снежный покров вырастет до 15–20 сантиметров. 30–31 декабря температура поднимется до нуля. Снег частично растает, но не полностью, уверяет ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Что касается температуры в новогоднюю ночь, то мне кажется, что несмотря на повышение температуры, именно в Москве будет ноль. Это неплохо — при нуле у нас всегда осадки будут замерзать. В окрестностях Москвы — от минус 2 до плюс 3. Чем западнее, там с вероятностью до плюс 1, чем восточнее, там с вероятностью слабых минусов. Также ожидаются небольшие осадки в смешанной фазе, это будет скорее мокрый снег, чем дождь, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал, что в последние выходные декабря в Москве будет сильная гололедица. Жителей столицы призвали быть осторожными, чтобы избежать травм перед праздниками.