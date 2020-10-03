Синоптики заявили о наступлении аномально тёплой погоды в России

https://static.news.ru/photo/e02ddba6-05e1-11eb-98dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В большинстве регионов Центральной России на неделе 5-11 августа ожидается аномально тёплая погода. Рост температуры прогнозируется, в том числе, в Москве и Московской области, сообщили в Росгидромете.

По словам главного специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой, аномальное потепление затронет не столько столичный регион, но также Ленинградскую, Тверскую, Псковскую, Смоленскую и Брянскую области, передает ТАСС.

На большей части европейской России на следующей неделе будут температурные аномалии, — сказала специалист.

Она отметила, что теплее всего будет в западной части Центральной России, включая Московскую и даже Владимирскую области. По прогнозам синоптиков, климатическая норма для этих чисел октября будет превышена примерно на 5 градусов. На севере и северо-востоке будет не настолько тепло — всего на 2-3 градуса выше нормы, добавила метеоролог.

Наибольшее потепление будет наблюдаться в Белгородской и Брянской областях, сказала Макарова, однако там потепление будет сопровождаться осадками. В Москве и Подмосковье также не исключены кратковременные дожди.

В Москве и области в воскресенье и понедельник — 4 и 5 октября — ожидается до плюс 20 градусов, ко вторнику температура будет расти и составит до плюс 21 градуса, а вот в пятницу уже может опуститься до 14-19 градусов.

Как сообщал NEWS.ru, ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк заявила, что холодать в Москве и Подмосковье начнёт со второй половины октября. В Росгидромете при этом уже прогнозировали, что во второй половине октября в столичном регионе выпадет первый снег, но он не сформирует постоянного снежного покрова.

Сугробы в Москве и Подмосковье могут появиться не ранее середины ноября, добавили в метеорологическом ведомстве.