Синоптики в воскресенье обещали москвичам 34 градуса жары и локальные ливни

В воскресенье, 27 июня, москвичей ждут 34 градуса жары, а также локальные ливни и грозы. Синоптики спрогнозировали духоту и выраженный дефицит кислорода в воздухе, передаёт портал «Метеоновости».

Предстоящим днём столичный регион будет находиться в малоградиентном барическом поле, а это значит, что москвичам вновь придётся прятаться от жары дома под вентиляторами. Местами может пролить дождь, однако особого облегчения ждать не придётся. Максимальная температура воздуха в Москве составит 33–34, а по области 29–34 градуса.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм ртутного столба, а относительная влажность воздуха — около 30%.

Синоптики рекомендовали в эти дни пить больше жидкости. Без острой необходимости рекомендуется воздержаться от выхода на улицу, а дома — чаще принимать душ и избегать тяжёлых физических нагрузок.

Ранее сообщалось, что москвичам пообещали резкое падение температуры после жары. Температура воздуха в Москве значительно понизится со вторника, 29 июня.