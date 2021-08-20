Жителям юга России пообещали «природное проклятие»

На Русскую равнину пришёл холодный фронт из Европы, это вызвало дожди и потопы в Крыму и Краснодарском крае. Но на этом разгул стихии в южной части России не закончится, сообщается на сайте Центра погоды «Фобос».

Над югом России продолжает висеть погодное проклятие! <...> Одним днём ненастье, увы, не ограничится, — говорится в публикации.

Отмечается, что приходу солнечного тепла на юг России мешает плотная облачность. Облака рассеются в Новороссийске только 22 августа, и лишь к 24 августа воздух прогреется до 30 градусов.

При этом на Кубани за 12 часов выпала половина месячной нормы осадков, а в Симферополе — более 60 мм дождя.

Моментально вышли из берегов реки, и город затопило. На некоторых улицах движение оказалось парализовано: автомобили побольше ещё как-то могли двигаться в таком потоке. Но вот легковушки просто вставали посреди проезжей части, — сообщает центр.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила, что предстоящие выходные, 21 и 22 августа, в Москве и области будут последними тёплыми днями уходящего лета.