Синоптик ждёт повторения тёплой зимы в России

https://static.news.ru/photo/6cb9d6c4-1d25-11eb-9852-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков считает, что зима в России будет такой же тёплой, как и в прошлом году. Он отметил, что, по данным Всемирной метеорологической организации, этот год окажется самым тёплым за всю историю наблюдений.

Эксперт уверен, что такая тенденция может распространиться в том числе на зимний сезон 2020–2021 годов.

Поэтому рассчитывать на то, что зима будет трескучей, морозной и необычайно суровой на европейской части России, вряд ли стоит. Учитывая то, что начало ноября будет очень тёплым, и, скорее всего, это коснётся не только начала ноября, но и всю первую половину ноября, — передаёт РБК.

По его словам, температура будет на 5–7 градусов выше нормы. В результате зима окажется «необычайно тёплой».

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что зима в России будет холоднее, чем годом ранее, однако окажется неоднородной.