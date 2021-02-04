Синоптики спрогнозировали облачную погоду и снег в Москве

https://static.news.ru/photo/b1a6943e-6776-11eb-be27-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Москвы в пятницу, 5 февраля, ожидается облачная погода и краткосрочный снег. Термометры будут показывать до 11 градусов мороза. Об этом в разговоре с журналистами рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, в столице будет облачно с прояснениями. Столбики термометров днём будут показывать от 9 до 11 градусов мороза. По области температура воздуха опустится до 13 градусов.

В течение дня в городе выпадет незначительное количество осадков — примерно один-два миллиметра.

Ветер северо-западный, четыре — девять метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы, — цитирует Синенкова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, аномальные морозы придут в столичный регион в ближайшие дни и останутся в городе до 20-х чисел текущего месяца. Об этом рассказал научный сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура опустится до минус 5–10 градусов уже к вечеру 4 февраля, на следующей неделе она достигнет минус 30 градусов. Как заявил Тишковец, температура будет постепенно повышаться, но до 20-х чисел февраля Москва тем не менее будет оставаться в зоне аномального мороза.