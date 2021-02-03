Синоптики спрогнозировали небольшой снег и метель в Москве

https://static.news.ru/photo/91184b68-66ae-11eb-aa4a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Москвы в четверг, 4 февраля, ожидается небольшой снег. Ближе к вечеру столицу накроет метель. В городе возможно ухудшение видимости на 800 метров. Об этом в разговоре с журналистами сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в четверг в Центральной России синоптическая ситуация будет обусловлена влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта. Он связан с североатлантическим циклоном. В небе можно будет наблюдать теснящиеся облака, не обойдётся и без выпадения осадков — особенно вечером. В позднее время ожидается метель. Из-за интенсивных зарядов снега видимость ухудшится до 800 метров.

В Москве днём выпадет небольшой снег. Вечером, опять же, прогнозируется метель. Днём температура воздуха будет от нуля до плюс двух градусов. Позднее наступит похолодание. Столбики термометров будут показывать от пяти до десяти градусов ниже нуля.

Пик снегопада в столице придётся на время с 18:00 до 21:00. Потом метель пойдёт на спад. Однако сам снегопад продолжится до утра. В общей сложности выпадет до десяти миллиметров осадков. Это 1/3 от нормы.

Ветер западной четверти с переходом на северную, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 738 миллиметров ртутного столба, — цитирует Тишковца РИА Новости.

Как ране передавал NEWS.ru, в субботу в Центральном федеральном округе начнётся резкое похолодание. Температурные показатели окажутся на 2–5 градусов ниже климатической нормы и достигнут отметки 17 градусов мороза. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.