Синоптики спрогнозировали небольшой дождь в Москве

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Михаил Щипанов
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Облачная погода с небольшими осадками ожидается в столичном регионе 22 августа. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
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Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия российского флага в парке Победы на Поклонной горе в Москве, сообщается на сайте Кремля. Она проходила в честь Дня государственного флага РФ.
Подъём бело-сине-красного полотнища на верхушку флагштока близ монумента Победы сопровождался «Славься» Михаила Глинки в исполнении президентского оркестра, далее прозвучал гимн России, — говорится в сообщении.
Отметим, что праздник был установлен...
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