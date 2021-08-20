Синоптики спрогнозировали небольшой дождь в Москве

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия российского флага в парке Победы на Поклонной горе в Москве, сообщается на сайте Кремля. Она проходила в честь Дня государственного флага РФ.

Подъём бело-сине-красного полотнища на верхушку флагштока близ монумента Победы сопровождался «Славься» Михаила Глинки в исполнении президентского оркестра, далее прозвучал гимн России, — говорится в сообщении. Отметим, что праздник был установлен...