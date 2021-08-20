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Синоптики спрогнозировали небольшой дождь в Москве

13:20, 22 августа 2021
Синоптики спрогнозировали небольшой дождь в Москве
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Облачная погода с небольшими осадками ожидается в столичном регионе 22 августа. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

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