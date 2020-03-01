https://static.news.ru/photo/d6434e68-5c46-11ea-82c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В понедельник, 2 марта, на территории Москвы ожидаются дожди, погода будет облачной, а воздух прогреется до пяти градусов тепла. Об этом журналистам рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, климатические условия в столице в понедельник станут определяться влиянием фронта. Временами будут проходить дожди. В целом москвичей и гостей города ожидает облачная погода.

Температура в мегаполисе поднимется до плюс трёх—​пяти градусов, по области от плюс одного до плюс шести. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью четыре—девять метров в секунду, атмосферное давление повысится до 744 миллиметров ртутного столба, — приводит РИА Новости слова Синенкова.

Как ранее писал NEWS.ru, средняя температура воздуха в Москве во время зимы 2019–2020 года не опускалась ниже +0,5 градуса. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

Эта цифра выше нормального значения на 7,7 градуса.