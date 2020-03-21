https://static.news.ru/photo/d1862b34-6b41-11ea-ad76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Москвы в субботу, 21 марта, ожидается облачная погода, температура воздуха прогреется до плюс двух градусов. Об этом сообщили специалисты центра погоды «Фобос».

По словам метеорологов, погодные условия в столице будут формироваться под влиянием скандинавского антициклона. На территории города будет облачно с прояснениями, по большей степени без осадков. Атмосферное давление вырастет до 755 миллиметров ртутного столба, ветер будет северо-восточный.

Максимальная температура в столице ноль — плюс два, в Подмосковье минус два — плюс три, — передаётся сообщение синоптиков на сайте «Метеоновости».

Как ранее писал NEWS.ru, «генеральное» наступление настоящей весны начнётся в Москве 25 марта, заявил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, тёплая погода без осадков ожидается в столице до конца месяца.