Синоптики рассказали, когда снегопад в Москве утихнет

https://static.news.ru/photo/bb31b93c-6e12-11eb-a12c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что сильнейший снегопад в истории Москвы закончится к полуночи. В воскресенье, 14 февраля, существенных осадков не ожидается.

Правда, завтрашний небольшой снег тоже будет неприятным: порывы ветра прогнозируются до 15 м/с, так что эти небольшие крупинки будут приносить дискомфорт, — сообщил синоптик.

Как рассказал метеоролог, утром в субботу, 13 февраля, высота снежного покрова на метеорологической станции составила 56 сантиметров, что практически стало рекордным. Так, рекордная высота снежного покрова для дня 13 февраля — 60 см, передаёт ТАСС.

13 февраля в ликвидации последствий аномальных осадков на юго-востоке Москвы принимают участие почти пять тысяч работников коммунальных служб. Как отметил префект Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) города Андрей Цыбин, работы по очистке дорог и тротуаров организованы в круглосуточном режиме.

Ранее NEWS.ru писал, что дорожная ситуация на четырёх трассах в Московской области осложнилась из-за рекордных осадков. Застрявшие фуры частично заблокировали движение на Новоегорьевском, Дзержинском, Симферопольском и Варшавском шоссе. Кроме того, в столице нарушилось расписание аэропортов. Большое количество рейсов задержали или отменили.